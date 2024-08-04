Az Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.08.2024 11:56

Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor

Dün Antalya Havalimanı'nı toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Bu rakamla, hem uçak trafiği hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekti.

Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni bir rekora imza attığı bilgisini veren Uraloğlu, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam 1217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy: Bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'yla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Antalya
Sıradaki Haber
Yangınlarla mücadelede hava gücüne 'jet' destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
14:15
Devlet korumasındaki 4 genç YKS'de ilk on bine girdi
14:13
Gönüllü öğretmen sayesinde 71 yaşında okuma yazmayı öğrendi
13:56
Terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetleri iddianamede
13:49
Balıkesir'de orman yangını
13:43
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da
Deyr Balah kentine sığınan Filistinli ailelerin zorlu yaşam koşulları
Deyr Balah kentine sığınan Filistinli ailelerin zorlu yaşam koşulları
FOTO FOKUS
Serebral Palsi hastası Levent Güzel üniversite eğitimini tamamladı
Serebral Palsi hastası Levent Güzel üniversite eğitimini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ