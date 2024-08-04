Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekti.

Antalya Havalimanı'nın 3 Ağustos'ta yeni bir rekora imza attığı bilgisini veren Uraloğlu, dış hatlarda 1087, iç hatlarda 130 olmak üzere, toplam 1217 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Bir günde havalimanımızı 203 bin 304 dış hat yolcusu, 19 bin 913 iç hat yolcusu olmak üzere toplam 223 bin 217 yolcu kullandı. Böylece Antalya Havalimanı hem uçak trafiğinde hem de yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy: Bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı'yla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Antalya Havalimanı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Tarih, doğa ve kültürün mükemmel buluşma noktası Antalya'mıza dün gelen turist sayısının 104 bini aşmasıyla tüm zamanların günlük dış hat yolcu rekorunu kırdık. Yalnızca muhteşem plajlarıyla değil, aynı zamanda zengin tarihî, büyüleyici doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla da turistlerin gözdesi olan Antalya'da ağustos ayının ilk 3 gününde ise yaklaşık 280 bin turist ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış gösteren bu muhteşem başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."