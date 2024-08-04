Yangınlarla mücadelede hava gücüne 'jet' destek

Her yıl çok sayıda orman yangınıyla mücadele eden Türkiye, "yeşil vatan" olarak adlandırılan orman varlığını korumak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yer ekipleri, orman gönüllüleri, kara araçlarının yanı sıra hava araçları da ormanların korunmasında önemli görev üstleniyor. Uçak ve helikopterler, alevlerin üzerine tonlarca su dökerek yangının söndürülmesinde büyük pay sahibi oluyor.

Gece görüşlü helikopterlerin de bulunduğu hava gücü, Rusya'dan kiralanan ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşlandırılan, jet motorlu Be-200 amfibi yangın söndürme uçağının göreve başlamasıyla desteklendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havalimanında uçak mürettebatıyla görüştü, uçakla ilgili bilgi aldı.

"Anında müdahaleyle büyük bir hasar oluşmadı"

Bakan Yumaklı, iklim değişikliği ve beraberindeki aşırı sıcağın orman yangınlarıyla ilgili büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Haziran ayının başından itibaren orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini anımsatan Yumaklı, "Geçtiğimiz yıllara nazaran orman yangınları çok fazla çıkmış olmasına rağmen anında müdahaleyle hamdolsun bugüne kadar çok büyük bir hasar oluşmadı." dedi.

Yumaklı, riskle ilgili analizlerin yapılmasının ve haftalık hava ile kara güçlerinin değerlendirilerek konumlandırılmasının hızlı müdahale imkanı sağladığını belirterek, geçen yıl olumlu geri dönüş aldıkları Be-200 uçağının bu yıl da kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Uçağın 12 ton su alma kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Çok hızlı hareket edebiliyor ve sonuç alıyoruz. Uçak, ekiplerimizi ciddi bir şekilde rahatlatıyor. Bizim halihazırda rezerv güçlerle beraber 26 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 5 bine yakın kara aracı, 25 bin arkadaşımız, 130 bine yakın gönüllümüz var. Bütün kurum ve kuruluşlarla, bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, herhangi bir yerde bir problem olduğunda o bölgedeki valiliklerimiz, belediyelerimiz, topyekun bir mücadele yürütüyoruz. Bu uçağın önemi de çok. Aldığı suyu ve bunu atma kapasitesi yüksek olması dolayısıyla son derece önemli. Uçak, ekim sonuna kadar burada olacak."

Bakan Yumaklı, kara ve hava gücü ile ekipman kabiliyetini tahkim etmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Bir diğer önemli husus millileştirme. TUSAŞ ile ilgili yapmış olduğumuz görüşmelerin sonucu olarak kendilerine 5'er ton kapasiteli 8 yangın söndürme helikopter siparişi verdik. İnşallah 2028'den itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Elbette bundan sonraki dönemde orman yangınlarının iklim değişikliği sebebiyle bizleri çok etkileyeceği döneme daha da hazır olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Orman yangınlarını söndürmede parmakla gösterilen bir ülkeyiz"

Farklı ülkelerde haftalarca devam eden yangınlar olduğuna dikkati çeken Yumaklı, Türkiye'de öyle bir durum olmadığını belirtti.

Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapmış olduğumuz orman yangınlarıyla mücadelenin metodolojisi, ülkeler tarafından merak ediliyor. Bizlerden yardım, destek ve eğitim isteyen ülkelere yangınla ilgili mücadelemizin bütün unsurlarını anlatıyoruz. Orman yangınları bütün ülkeleri etkileyen ve bundan sonra da etkilemeye devam edecek olan çok önemli bir konu. Bu konuda da elbette ülkeler birbirleriyle yardımlaşacaktır. Dünyada orman yangınlarını söndürmede parmakla gösterilen bir ülkeyiz."