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Antalya Elmalı'da sel tarım arazilerinde zarara yol açtı

Antalya Elmalı’da sağanak sonrası oluşan sel, bazı ev ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.

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Antalya Elmalıda sel tarım arazilerinde zarara yol açtı

Antalya'da Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Bölgede inceleme başlatan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Can kaybı bulunmadığını belirten Öztekin, şunları söyledi:

"Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre 12 ev sular altında kaldı, yaklaşık 450 dekarlık sera alanı zarar gördü. Selin ardından aralıksız çalışmalarımız sürüyor. İş makineleriyle selin getirdiği molozlarla kapanan ara sokaklar ulaşıma açıldı, suların tahliyesi sağlandı.

Selin boyutu yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Allah bir daha bölgemize, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın."

Kaynak: AA

Etiketler: sel, elmalı, antalya
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