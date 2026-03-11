Antalya Döşemealtı Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 19 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.
Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.
Polis ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, Turgay Genç'in de aralarında bulundu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin adreslerde aramalar yapıldı.
Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.