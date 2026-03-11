Açık 16.6ºC Ankara
AA 11.03.2026 10:00

Antalya Döşemealtı Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 19 gözaltı

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 19'u yakalandı.

Antalya Döşemealtı Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 19 gözaltı
[Fotograf: AA]

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

Bunun üzerine eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı ve belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, Turgay Genç'in de aralarında bulundu 19 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, şüphelilerin adreslerde aramalar yapıldı.

Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğunun belirlendiği, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Antalya
