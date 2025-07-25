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Türkiye
AA 25.07.2025 07:10

Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak

Antalya ile Alanya arasındaki seyahat süresini 2,5 saatten 36 dakikaya düşürmesi hedeflenen Antalya-Alanya Otoyolu projesinin temeli, bugün atılacak.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak

Antalya ve Alanya'yı birbirine bağlayacak ve toplam 122 kilometre uzunluğunda planlanan otoyolun 84 kilometresi ana yol, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Güzergah, Serik kavşağından başlayıp Toros Dağları'nın eteklerinden ilerleyerek Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı kavşağında sona erecek.

Proje kapsamında 7 kavşak, toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel, 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi inşa edilecek.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak

Yıllık 17,7 milyar liralık tasarruf hedefleniyor

Otoyolun hizmete girmesiyle birlikte, mevcut durumda yaklaşık 2,5 saat süren Antalya-Alanya arasındaki yolculuk süresinin 36 dakikaya inmesi hedefleniyor. Bu kısalma sayesinde zamandan 16,9 milyar lira, yakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 17,7 milyar lira ekonomik tasarruf sağlanması bekleniyor. Ayrıca projenin, yıllık 47 bin tonluk karbon salınımının da önüne geçeceği hesaplanıyor.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak

Yeni otoyolun, özellikle yaz aylarında ciddi trafik yoğunluğu yaşayan mevcut kara yolunun yükünü önemli ölçüde azaltması amaçlanıyor. Projenin, bölgenin turizm, tarım ve lojistik alanlarındaki rekabet gücünü artırması ve Antalya'nın üretim merkezleriyle ihracat noktaları arasındaki bağlantıyı verimli hale getirmesi bekleniyor.

Antalya-Alanya Otoyolu'nun, ilerleyen yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyolları ile birleştirilerek İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar kesintisiz bir otoyol ağına entegre edilmesi planlanıyor.

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