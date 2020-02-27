HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti devam ediyor.

Evlatlarına TRT ekranlarından seslendiler

Her geçen gün ailelerin sayısı artıyor. 104 aile umutla evladının geri dönmesini bekliyor.

Nöbet tutan aileler bu kez seslerini TRT ekranlarından duyurdu.

Anneler TRT Kürdi'nin canlı yayın konuğu oldu.

"Seni kefenle değil gelinlikle görmek istiyorum"

Çocuklarının hayallerini hatırlatan aileler, onlara "devlete teslim ol" çağrısı yaptı.

Kızı Şeyma'ya seslenen anne, şunları söyledi:

"Şeyma, kızım seni gelinlikle görmek istiyorum, kefenle değil anacığım. 13 yaşındaydın küçüktün, senin tek derdin tek hayalin okumaktı. Ne oldu hayallerine? Hayalin bu değildi kızım. Orası senin yerin değil. Gel devletine teslim ol kızım. Sizi orada aldatıyorlar, polisler, askerler sizi götürüp öldürecek diyorlar. Bu yalan kızım. Artık dayanamıyorum Şeyma gel kızım."

"Fadimemi bana verin"

Kızını Bitlis'e okumaya gönderdiğini söyleyen bir başka anne de, "Arkadaşları Fadimemin beynine girdiler vicdansızlar. Babası kazada öldü, söz vermişti babası. Fadimemin arkasına çıktım ama başaramadım. Fadimemi geri istiyorum, bana verin, onu çok özledim. Dünyalara değişmem saçının telini" diyerek adeta feryat etti.