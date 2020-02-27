İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, lodos nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların güncel sefer bilgilerini, İDO ve BUDO'nun internet sitesinden takip etmeleri istendi.

Bazı feribot seferleri de yapılamayacak

Gökçeada, Kabatepe, Bozcaada ve Geyikli'den sabah saatlerinden itibaren yapılacak bazı feribot seferleri de iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.