Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.08'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Pütürge Kaymakamı: Herhangi bir olumsuz durum yok

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.