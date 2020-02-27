Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de lastik botta 98 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 98 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.
Durdurulan lastik botta bulunan 22 Somali, 10 Kongo ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayrıca, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.
Göçmenler sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı
Ekiplerce durdurulan botta 55 Suriye, 5 Filistin ve 1 Mısır uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan toplam 98 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir düzensiz göçmen çeşme lastik botSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 02:36
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