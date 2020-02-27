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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 8 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere narkotik köpeği "Baht"ın da desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu ticareti uyuşturucu operasyonu gözaltı balıkesirSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 00:59
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