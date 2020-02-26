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Balık avına giden baba oğul akarsuda kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta balık avına giden baba ve oğul akarsuda kayboldu. Bölgede 3 saat süren aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu baba ile oğul, Aksu Çayı'na balık avlamaya gittiler.
12 yaşındaki çocuk suya düşünce baba da oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve oğlu, gözlerden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arama çalışması başlattı.
Bölgede 3 saat süren aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.
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