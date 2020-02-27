Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da iki katlı ahşap binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te iki katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın üst katı kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Fatih'te Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap binanın üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı
Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın üst katı kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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