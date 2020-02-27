Haber Giriş: Kaynak: İHA
Botları su alan 48 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümüşlük açıklarında, tekneleri su alan 48 düzensiz göçmen, yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Gümüşlük açıklarında lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmen teknelerinin su alması üzerine yardım talebinde bulundu.
Olay yerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, lastik bot içerisindeki 20 Suriye, 9 Afrika, 7 Nijerya, 6 Somali ve 6 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen (25 erkek, 11 kadın, 12 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan 48 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: bodrum düzensiz göçmen lastik botSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 04:00
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