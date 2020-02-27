Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul ve çevresinde fırtınanın etkili olacağı duyurulmuştu.

Gece saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Marmara Denizi'nde lodos nedeniyle dalgalar oluştu. Rüzgarın saatteki hızı 64-71 kilometre arasında değişiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Rüzgarlı ve yağışlı havanın, bugün İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Hava normale dönene kadar balıkçılar denize açılmayacak

Bu arada, lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, hava normale dönene kadar balıkçıların denize açılmayacağı bilgisini verdi.