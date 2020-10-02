Meteoroloji Ankara 9 Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ümit Gülbağ ve teknik ekip, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz ile Kırbaşı Mahallesi civarında gözlem istasyonu kurulması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Korkmaz, istasyonun, ilçenin yüksek olan bölgesi Kırbaşı havalisine kurulacağını, bölge müdürlüğünün bu anlamda meteorolojik verilerinin daha da yakından takibinin sağlanacağını kaydetti.