Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da pelet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde pelet fabrikasında çıkan yangın, soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde, zeytin çekirdeğinden katı yakıt üretilen pelet fabrikasının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika çevresinde jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: yangın pelet fabrikası hataySon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 15:14
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