Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde, zeytin çekirdeğinden katı yakıt üretilen pelet fabrikasının bir bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika çevresinde jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.