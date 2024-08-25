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Türkiye
AA-DHA 25.08.2024 15:19

Ankara'dan Sivas'a düğüne giden midibüs devrildi: 29 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 29 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Ankara'dan Sivas'a düğüne giden midibüs devrildi: 29 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sızır’dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Kazada, midibüsteki 29 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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