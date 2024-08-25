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Türkiye
AA 25.08.2024 15:03

Su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan ve sadece minaresinin uç kısmı görünen cami ve bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı
[Fotograf: AA]

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

Tamamen dolduğu zaman sadece minarenin uç kısmı görünen barajda, kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalınca cami ve köyün büyük bölümü ortaya çıktı.

Su seviyesi düşen barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı

Köylülerden 89 yaşındaki Ali İhsa Cörüt, barajda su seviyesinin hiç bu kadar düşmediğini söyledi.

Cörüt, "16 senedir su altında kalan eski evlerimizi göremiyorduk. Suların çekilmesiyle evler ortaya çıktı. Şimdi evlerimizi ziyaret ediyoruz. Su altında kalan mezarlarımız ortaya çıktı onları ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

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