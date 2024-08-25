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Türkiye
AA 25.08.2024 14:04

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti

Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

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