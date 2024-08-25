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Türkiye
AA 25.08.2024 13:19

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini ve depoları su bastı.

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Hacınabi, Kızılırmak, Kemal Paşa, İsmet Paşa, Emirefendi ve İshaklı mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Kanalizasyon çalışmalarının olduğu yerlerde taşkınlardan dolayı bazı iş yerlerini ve depoları su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kemal Paşa Mahallesi Lise Caddesi'nde, bir okulun bahçesine su doldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bahçedeki suyu tahliye etti.

Yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SASKİ ekiplerinin sahada çalışmaları devam ediyor.

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