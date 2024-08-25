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Türkiye
TRT Haber-DHA 25.08.2024 14:12

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Ankara'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı, araçlar suya gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ankara'nın olduğu 10 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji 10 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 10 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Başkent’te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

 

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ulus'taki Melike Hatun Camii'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağanak aralıklarla devam ederken, Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

 

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