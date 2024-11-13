Duman 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.11.2024 16:18

Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı YHT kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, sanıkların kazada kusurlarının olup olmadığının tespitine dair yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Talepleri dinlenen taraf avukatları, kazanın oluş sebebi ve kazada kusuru bulunanların tespiti için daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarının yeterli olmadığını belirterek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine yazı yazılarak tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporu hazırlayabilecek öğretim görevlisinin olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Mahkeme, raporu hazırlayacak bilirkişi heyetine, iş sağlığı ve güvenliğinden uzman bir ismin de dahil edilmesine karar verdi.

Davaya, 20 Mart 2025'te devam edilecek.

ETİKETLER
YHT Tren Kazası Hızlı Tren
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Hamas: Filistin halkı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planını boşa çıkaracak
17:09
İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı
17:06
İtfaiyeci olma hayalini 67 yaşında gerçekleştirdi
16:49
Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu
16:45
Denizli'de inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
16:44
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ