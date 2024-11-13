Duman 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.11.2024 16:13

Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde sahte zeytinyağı üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda taklit markalarla satışa hazırlanmış 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte zeytinyağları imha edilirken ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Şanlıurfa Gıda
Sıradaki Haber
Çanakkale’de 207 düzensiz göçmen ile 16 insan kaçakçısı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Hamas: Filistin halkı, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planını boşa çıkaracak
17:09
İzmit Körfezi'nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı
17:06
İtfaiyeci olma hayalini 67 yaşında gerçekleştirdi
16:49
Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu
16:45
Denizli'de inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
16:44
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
AKINCI, İHA-230 Süpersonik Füzesi ile 155 km uzaktaki hedefi vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ