Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenecek program, saat 13.30'da Melike Hatun Camisi'nden yürüyüşle başlayacak.

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, futbol takımları taraftarları, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek gruplarının yer alacağı yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.

Burada birçok konuşmacının katılımcılara hitap edeceği bir miting düzenlenecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin yürüyüş için çektikleri videolar alanda gösterilecek.

Bugün Türkiye'ye dönmeleri beklenen Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlerin de yürüyüşe katılması bekleniyor.