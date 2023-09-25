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Türkiye
AA 25.09.2023 15:14

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 388 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 388 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Aramalarda, 20 kilo 836 gram esrar, 142 gram eroin, bir kilo 595 gram bonzai, 968 gram skunk, bir kilo 981 gram metamfetamin, 22 bin 7 sentetik ecza, 12 ruhsatsız tabanca, 76 tabanca fişeği, 15 şarjör, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 83 bin 845 lira ele geçirildi.

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