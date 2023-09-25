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Türkiye
DHA 25.09.2023 14:02

Eczanenin önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eczanenin önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Olay, dün Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı.

İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı.

Eczanenin önünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sğlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti. Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

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