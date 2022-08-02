Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (ASKİ) yapılan açıklamada, Etimesgut İstasyon Caddesi'nde devam eden içme suyu şebeke hattı tamir, değişim ve montaj çalışmalarının bu gece tamamlanması ve bölgeye su verilmesinin planlandığı belirtildi.

Şebekeye verilecek suyun hava alması nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde, musluklardan akacak suyun bulanık olabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte bulanık su akışını sonlandırmak için şebeke hattı tahliyelerimizin çalıştırılmasına ivedilikle devam edilecektir" denildi.