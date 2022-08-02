Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine bakanlıktan inceleme
[Fotograf: AA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı’nda telef olan balıklarla ilgili ilk incelemelerini yaptı.
Bakanlığın incelemesinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğini vurgulandı.
Açıklamada, “Balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla azalmasına bağlı olarak ırmakla bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisiyle çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir” ifadelerine de yer verildi.
Etiketler: Bartın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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