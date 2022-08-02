Bakanlığın incelemesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğini vurgulandı.

Açıklamada, “Balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla azalmasına bağlı olarak ırmakla bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisiyle çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir” ifadelerine de yer verildi.