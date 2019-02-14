Bekir B. idaresindeki minibüs, Aziziye Mahallesi Mesnevi Caddesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen Oğuzhan K'nın kullandığı araca ve Alev A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Oğuzhan K. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, araçlardaki 3 kişi de yaralandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamera kayıtlarında, aşırı süratli seyreden minibüsün, ışıkta bekleyen otomobillere çarpması ve sonrasında yoldan çıkarak, savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA