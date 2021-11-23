Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Volkan Ercan'a, Erkan Yegen'in kullandığı 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybeden Ercan'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yegen, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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