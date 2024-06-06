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Türkiye
İHA 06.06.2024 23:51

Ankara'da tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Ankara’da etkili olan sağanaktan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Ankara'da tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Ankara'da tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü.

Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü
Ankara'da sağanak: Caddeler göle döndü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 20 yaşındaki Ayşe Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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