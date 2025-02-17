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Türkiye
AA 17.02.2025 15:12

Ankara'da sahte içki 54 can aldı

Başkentte sahte içki sebebiyle 54 kişi hayatını kaybetti, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Ankara'da sahte içki 54 can aldı

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

40 kişi yoğun bakımda

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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