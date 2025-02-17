Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

