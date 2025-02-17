1500 yıllık tarihi sarnıcı masaj salonuna çeviren işletme mühürlendi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan bir işletme, bin 500 yıllık tarihi sarnıcı masaj salonu olarak kullanmaya başladı.

Tarihi sarnıcın masaj salonu olarak kullanılması ise tepkilere neden oldu.

Vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlenen tarihi sarnıcın, kentsel arkeolojik sit alanında ve Sultanahmet Meydanı ve Barbaros Evleri Turizm Merkezi Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları çerçevesinde kaldığı tespit edildi.

İşletme kaçak eklentilerle yapının aslını bozdu

İşletmenin, restorasyon projesine uygunluk verilen tarihi sarnıcın, masaj ve jakuzi salonuna çevrilmesinin ardından kaçak eklentilerle birlikte yapının aslını bozduğu öğrenildi.

Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürledi.