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Türkiye
AA 17.02.2025 13:44

Kapadokya'da balonlar 13 gündür havalanamıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında yer alan sıcak hava balonu turları, hava koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle 13 gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da balonlar 13 gündür havalanamıyor

Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, kış mevsiminden kaynaklı olumsuz hava koşullarının engeline takıldı.

Bölgede 5 Şubat'tan beri rüzgar, yağış ve sis nedeniyle ertelenen sıcak hava balonu turları yarın da iptal edildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı konukların peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden keşfedebilmesinin yanı sıra manzaraya renk katan balon turları, 13 gündür düzenlenemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabilen turlar, yarın da yer yer hızını artırması beklenen rüzgar nedeniyle iptal edildi.

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