Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sağanak etkili oldu
Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.
Sürücüler, bu baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.
Etiketler: Ankara Yağış Hava Durumu Sağanak
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