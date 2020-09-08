Ankara Valiliğine bağlı bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile bu kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 kişi hakkında ihbar değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; toplam 47 şüpheli hakkında teknik takip gerçekleştirildi. Haklarında, "İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli deliller bulunan şüpheliler için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.