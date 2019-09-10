Ankara'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katında faaliyet gösteren marketin deposunda çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verirken, apartman sakinlerini de uyandırdı. Binada yaşayanlar kendilerine dışarıya atarken, kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak ekipler, binayı tamamen saran alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan yangında ölen ve yaralanan olmadı. Ancak binada büyük hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA