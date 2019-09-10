Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polis, üzeri brandayla kapalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Sürücü Mehmet G. ile beraberinde bulunan bir kişinin paniğe kapıldığını fark eden polis, kamyonda ne olduğunu sordu.

Küçük baş hayvan yüklü olduğunu söyleyen sürücüye inanmayan polisler, brandayı açtıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Kasada seyahat eden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu oldukları ortaya çıkan 61 kaçak göçmenin, Van'dan giriş yaptıkları belirlendi.

10 gündür yolda olduklarını anlatan kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini söyledi. 45 derece sıcaklıkta yolculuk yaptıkları için yorgun düştükleri görülen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ile imliği açıklanmayan beraberindeki şüpheli, sorguya alındı.

Kaynak: DHA