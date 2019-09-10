Türkiye
Otobüs şoförü fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi10 Eylül 2019 Salı 11:28 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 11:37
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünde fenalaşan kişi, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye götürüldü. O anlar otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa'da Bahar K., Nail Doyan yönetimindeki 16 M 06008 plakalı halk otobüsünde fenalaştı.
Otobüste bulunan vatandaşlar baygınlık geçiren Bahar K'ya yardım etti.
Otobüsün güzergahını değiştiren Doyan, genç kadını İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Bahar K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu anlar ise halk otobüsünün kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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