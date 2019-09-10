Türkiye

Otobüs şoförü fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi

10 Eylül 2019 Salı 11:28 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 11:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünde fenalaşan kişi, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye götürüldü. O anlar otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.