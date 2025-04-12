Çok Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2025 20:02

Ankara'da kız öğrenciyi darp ederek videoya alan 4 öğrenci tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören'de bir kız öğrenciyi darp ederek video kaydına alan 4 öğrencinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara'da kız öğrenciyi darp ederek videoya alan 4 öğrenci tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, dün, medyaya yansıyan haberlerden lise öğrencisi kız çocuğunun başka kız çocukları tarafından darp edilerek, videoya kaydının alındığının anlaşılması üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 9. sınıf öğrencisi S.N.H'nin (15) ifadesine başvuruldu, beyan ve video kaydı içeriğinden şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, T.N.S. (14), N.K. (14), F.Ü. (14) ve E.N.T. (15), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'deki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Şüpheliler, "birden fazla kişi tarafından birlikte cebir tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Video kaydında yer almayan ancak olayla ilgili olabileceği değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edildi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:20
Pendik'te drift atan sürücüye 47 bin 378 lira ceza
19:27
ABD, bazı teknoloji ürünlerini karşılıklı tarifelerden muaf tuttu
19:10
Türkiye Maarif Vakfı, 55 ülkede 70 binden fazla öğrenciye hizmet veriyor
18:59
RTÜK Başkanı Şahin'den "Flash Haber TV" açıklaması
18:56
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcının tezgah yeri iptal edildi
18:53
Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda satışına 210 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ