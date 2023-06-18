Parçalı Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.06.2023 03:20

Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
[Temsili Fotoğraf: AA]

Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiracı Fatih T, ev sahibi Orhan Mercan ile belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Fatih T, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:18
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
01:44
Ankara'da sağanak: Konya yolu bir süre trafiğe kapatıldı
01:51
İstanbul'da bugün bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
01:30
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
00:53
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı
00:20
Fransız ırkçı siyasetçi Zemmour'a öfke: Göstericiler otele saldırdı
Boks dersine 30 bin kişi katıldı: Guinness rekoru kırıldı
Boks dersine 30 bin kişi katıldı: Guinness rekoru kırıldı
FOTO FOKUS
Kamyonunu fark etmeyen genci polis kurtardı
Kamyonunu fark etmeyen genci polis kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ