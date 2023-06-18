Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda seyreden Cem Çetin yönetimindeki otomobil ile Bahri E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki bina ve iş yerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan aynı araçtaki Şirin Özcan ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü Bahri E. ile otomobillerde bulunun biri bebek 3 kişi, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.