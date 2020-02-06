Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Başkent'te sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara için yaptığı kar uyarısının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Başkent sakinleri güne soğuk ve karlı havayla uyandı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı, caddeleri ve sokakları beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara'da kar tatili olup olmadığına ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
[Fotoğraf: TRT Haber]
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