Gram altın alışı 298 lira 78 kuruştan satışı ise 298 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 478 lira 83 kuruşken satış fiyatı 489 lira 67 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,24’lük düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,22 değer kaybetti.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0.23 değer kaybetti. Çeyrek altın 478 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 012 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.553,00 dolar

Satış: 1.553,39 dolar

Gram

Alış: 298,78 lira

Satış: 298,83 lira

Çeyrek

Alış: 478,83 lira

Satış: 489,67 lira

Yarım

Alış: 954,86 lira

Satış: 979,53 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.982,00 lira

Satış: 2.012,00 lira