Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 298 lira 78 kuruştan satışı ise 298 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 478 lira 83 kuruşken satış fiyatı 489 lira 67 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Şubat güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,24’lük düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,22 değer kaybetti.
Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0.23 değer kaybetti. Çeyrek altın 478 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 012 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.553,00 dolar
Satış: 1.553,39 dolar
Gram
Alış: 298,78 lira
Satış: 298,83 lira
Çeyrek
Alış: 478,83 lira
Satış: 489,67 lira
Yarım
Alış: 954,86 lira
Satış: 979,53 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.982,00 lira
Satış: 2.012,00 lira