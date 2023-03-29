Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kar etkili oluyor
[Fotograf: TRT Haber]
Başkentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.
Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.
Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.
Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor.
Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Kar Yağışı
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