Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 07:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar’da sahur vakti başlayan kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtüyle kaplandı.
Meteoroloji'nin dün öğleden sonra kent için yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası beklenen yağış sabaha karşı başladı.
Sahur vakti kent merkezi ile birçok ilçede yağan kar sonrası etraf beyaza büründü.
Soğuk havanın da etkisi ile kısa sürede etkili olan yağış sonrası yollar, ağaçlar ve araçların üstü karla kaplandı.
Kar yağışının devam ettiği kentte, hava sıcaklıkları da sıfır derecelere kadar düştü. Kentte yağışın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Etiketler: Afyonkarahisar Kar Yağışı
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