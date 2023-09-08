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Türkiye
AA 08.09.2023 10:15

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 3 iş yeri, 2 araç ve bir kargo şubesinde, 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 puro, 1900 litre etil alkol, 561 elektronik sigara, 200 elektronik sigara likidi, 153 parfüm, 6 şişe kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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