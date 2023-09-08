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Türkiye
TRT Haber 08.09.2023 10:08

Selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedeni bulundu

Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Selde kaybolan Asel bebeğin cansız bedeni bulundu
[Fotograf: AA]

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti. Bebeği bulmak için 408 kişilik ekip çalışıyordu. 

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

"Bebek olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu"

Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bebek olay yerinden 3 kilometre aşağıda bulundu. Dere suyunun tamamen balçıkla kaplanması dolayısıyla Asel bebeğimizi kavramış durumdaydı. Bu yüzden bulmak zordu" dedi. 

Ne olmuştu?

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmıştı.

Selin etkisiyle annesinin kucağından düşüp kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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