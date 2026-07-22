Ankara'da eğitim helikopteri kazasında 1 can kaybı

Ankara Valiliği, bugün düşen eğitim helikopteriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bugün saat 10.02’de Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopteri düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alındı.

Valilik, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürüldüğünün altını çizdi.

[Fotoğraf: DHA]

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın soruşturulduğunu, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek: Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."